Charles DE MANNOURY

Possède plus de 40 d’expérience en aviation, principalement dans le soutient aérien des sociétés pétrolières dans le monde entier. Qualifié pilote de ligne avion et hélicoptère, J’ai effectué plus de 11 000 heures de vols sur les deux types, sans aucun accident. Je fus également impliqué dans l’instruction depuis 1982 alors que je formais des élèves étrangers en stage Ab Initio. Certifié TRE par l’Aviation Civile Anglaise en 1994, puis Instructeur simulateur, je possède plus de 3000 h à mon actif en tant qu’instructeur. Travaillant pour une société Hollandaise, je fus posté au service des pilotes de port de Rotterdam et effectua de nombreuses missions offshore en mer du Nord durant deux années. En 1987, je fus affecté comme chef pilote, à l’entraînement de pilotes Saoudiens dans le cadre du service médical royal à Ryad et ce pendant deux ans. En 1989, je fus transféré au Nigeria comme chef pilote pour la fillialle d’une société Hollandaise. Pendant 9 ans, j’ assurai le maintient des compétences et du standard de tous les pilotes helicoptères de la succursale.

En 2000, je fus promu comme directeur des opérations au Cameroun puis rejoignis le Tchad, une année plus tard, comme directeur pays au profit d’un contrat pétrolier supportant l’exploitation d’un pipe line. Courant 2004, je rejoins l’équipe de pilotes DHC8 et assure la ligne pendant les six années suivantes. Après une brève excursion dans le monde de la ligne au Bengladesh, je rejoins comme directeur adjoint des opérations une société Nigèriane fournissant le soutient aérien à plusieures compagnies pétrolières de renom international. Nommé directeur, une année plus tard j’ai géré les opérations de cette société de concert avec mon rôle de directeur éxécutif pendant deux ans.

Aujourd’hui, je suis le cofondateur d’une société internationale de conseil et d’audit en aéronautique à laquelle je dédie toute son expérience.





Mes compétences :

Conseil en organisation

Audit

Aéronautique

Pilotage

Construction