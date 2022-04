Charles DE RUFFRAY

De formation Sup de Co, expérience professionnelle de près de 5 ans (dont 2 ans de stages).



Actuellement VIE (Volontaire International en Entreprise) chez Faurecia Innenraumsysteme GmbH (Allemagne) pour deux ans:

- Acheteur Programme (Janvier 2009 - Mai 2010)

- Advanced Supplier Quality (ASQ, qualité fournisseurs en phase projet, depuis Mai 2010).



Maîtrise de l'allemand (plusieurs longs séjours) et de l'anglais (pratique quotidienne).



