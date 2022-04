Charles DE VILLEPOIX

Dirigeant-fondateur de CDV Evénements.



A Toulouse depuis 2001, terme provisoire d'un parcours d'autodidacte. Auparavant concepteur-rédacteur des premiers grands rallyes citadins "les transurbaines" avec DPS Organisation, Régisseur des congrès et des expositions au Palais des Congrès de Paris.

Co-Président de l'association "Toulouse à Table!", qui prépare pour septembre 2015 la seconde édition du festival identitaire toulousain éponyme et membre du Club de la Communication Midi-Pyrénées.



L'agence CDV Evénements est implantée à Toulouse et à Paris. Elle a développé des spécialisations marquées en communication opérationnelle publique, avec CDV Evénements Publics, et en production de team building et jeux de pistes, avec CDV Rallyes.

CDV Evts est actionnaire de SoToulouse, et membre de l'ANAé jusqu'en 2013.

Mes compétences :

Evénementiel

Communication publique

Concertation