Charles DE WAVRECHIN

Grâce à mes expériences à l'étranger, j'ai acquis une ouverture sur le monde et une solide maîtrise de l'anglais. J'ai également durant deux ans choisi de me spécialiser en web marketing.



Aujourd'hui, je souhaite mettre mon enthousiasme, mon ouverture sur le monde et mon envie d'apprendre au service d'une entreprise dynamique, pour devenir un super professionnel du eTourisme et du web marketing !



Mes compétences :

E-Business

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Wix

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Flash

WordPress

Microsoft Office

Macromedia Flash

Corporate Law

Community management

Blogging