Olivier MAMAVI

Docteur en sciences de gestion, spécialiste des marchés publics.



Principales activités :

------------------------------

- conseils en organisation

- enseignement et formation

- recherche scientifique



Objectifs :

---------------

- aider les entreprises à concevoir une bonne stratégie de soumission aux appels d'offres

- assister les donneurs d'ordre à mieux sélectionner des fournisseurs

- accompagner les gouvernements à améliorer l'organisation des marchés publics



Domaines d'intervention :

-----------------------------------

- veilles stratégiques et commerciales

- analyse des réseaux

- traitement de données massives et ouvertes

- aide à la décision

- système d'intelligence économique



Axes de recherche :

----------------------------

- management public

- intelligence économique

- stratégies d'entreprise



Enseignements:

----------------------

- lobbying

- intelligence économique

- prise de décision

- gestion de projet

- conception et ingénierie de projet



Mes compétences :

Théorie des graphes

Intelligence économique

Marchés publics

Travail collaboratif

Gestion de projet