Charles De Wit - Peintre

Peintre. Formation en peinture aux Académies de Charleroi (1975-1979) et de Binche (1984).





Dans un premier temps, influencé par René Magritte, l'artiste se dirige vers le surréalisme. Il prend une autre direction dans les années '85 en se rapprochant de la nouvelle figuration. « Ses oeuvres mettent en scène des personnages grotesques, burlesques, volontairement déformés, inachevés, tout en mouvement. Ses coups de pinceaux, précis et violents, ne manquent pas d'aviver la curiosité, tant l'artiste déborde d'imagination. » (S.n., 1985) Après cette période, pendant près de dix ans, il s'essaie à l'abstraction. « Et de ces parcelles de temps sous tensions naissent des toiles. Les fugues où domine le rouge (ni sang, ni Coke, ni coquelicot, ni jupon), s'animent de mouvements, de traits bruts, d'abyssales profondeurs. Autre part, ce sont des tourbillons, des manières d'ouragans qui ne parviennent pas à contenir les limites des tableaux : ceux-ci s'extériorisent. » (A. Debaisieux)

Il réalise également toute une série de Kimonos, peints sur toiles de jute, utilisées pour les costumes des gilles de Binche. « (...) les kimonos s'enflamment de tous les orangés, du gris des ciels de traîne, du blanc mousseux des chapeaux de plumes... les coups de pinceaux se font serpentins, rehaussés par un arrière-fond noir dont la forme carrée rappelle l'obi ; cette large et longue ceinture de soie nouée en coussinet. » (M. Pauwels)

Charles De Wit revient finalement à la figuration expressionniste en 2008. Peintre de la Truculence ,humaniste ou le masque est omniprésent dans l'esprit de (James Ensort , Max Beckman ,Otto Dix) .

Expos. ind. : Ostende, Galerie De Peperbusse, 1989 - Mons, Salle Saint-Georges, 1991 - Givet/France, Centre Européen des Métiers d'Arts, 1996. Expos. coll. : Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 1977 - Mouscron, Salon International des Arts Graphiques, 1981-2008 - Anvers, Salon Art-Event, 2005 - Bruxelles, Galerie ,Synthèse, 2006.











PRIX :



1er Prix André Toetenel, 1978 - Charleroi,

1er Prix Marcel Gibon, 1980 -Charleroi

1er Grand Prix René Théwissen à Oupeye, 2009.,

1er Prix DUMA 2009 à Ecaussinnes,

1er Prix du Jury -Maison du Tourisme Art-balade 2009 à Charleroi,

1er Prix au concours d'affiche pour le Carnaval Anderlues 2011,

1er Prix "peinture figurative" au 32émé Salon de Beloeil 2011

1er Prix au Grand Prix Dieudonné Jacobs au Casino de SPA 2011,

Lauréat de la 8ème Biennale Baron Pierre Paulus à Châtelet 2011



Coll. : Province du Hainaut - Ville de Ligny.,Ville d'Anderlues , SONACA S.a Gosselies ,PLASTISART à JUMET , La Firme PIRNAY à Charleroi.



- Actif à Leval-Trahegnies



*1949 Décide avec le consentement de ses parents de naître le 13 juillet.



*1968 Médaille de bronze du C.E.R. au Festival Européen à Olloy-sur-Viroin.



*1975-1979 Élève à l 'Académie des Beaux-Arts à Charleroi. Professeur : Gérard Deuquet.



*1977 Membre admis au Cercle Artistique et Littéraire de Charleroi.

Exposition au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Membre du groupe APAC.

Exposition avec groupe APAC pour Amnesty International à Courcelles.



*1978 Prix Marcel Gibon (Public)

1er Prix André Toetenel



*1979 Exposition "Aujourd'hui 79" du Cercle Artistique de Charleroi.

2è prix de Wallonie des Arts Plastiques



*1980 1er Prix Marcel Gibon



*1981 Sélectionné au Salon International des Arts Graphiques et Plastiques de Mouscron.



*1982 Sélectionné au Festival International des Arts Plastiques et Graphiques de Mouscron

Sélection à la Triennale du Hainaut à Tournai.



*1984 Élève à l'Académie des Beaux-Arts de Binche.

Professeur : Remi Van den abeele , Paul Lembourg.

Sélectionné au Festival International des Arts Plastiques et Graphiques de Mouscron.

Médaille d'or à l'Académie Européenne des Arts.

Sélectionné au Prix Artistique de la Ville de Tournai.



*1985 Exposition à la Galerie M.J.T. à Mons.



*1988 Sélection à la biennale de la Ville de Leuze.

Exposition à la Galerie "Dimension" de Charleroi.



*1989 Exposition à la Galerie "De Peperbusse" à Ostende.

Sélection au Prix de la Ville de New-York.



*1990 Sélection au Salon des Arts Plastiques et Graphiques de Mouscron.

Exposition Club 51 à Binche.

Exposition en groupe à Ostende.



*1991 Exposition avec le peintre Alfredo Longo à la Salle Saint-Georges de la Ville de Mons.



*1994 Sélection au Salon des Arts Plastiques et Graphiques de Mouscron.

Exposition au Palais de l'Europe du Touquet (France).

Exposition à la Fondation Helan-Arts à Bornem.



*1996 Sélection au Salon des Arts Plastiques et Graphiques de Mouscron.

Exposition au Centre Européen des Métiers d'Arts de Givet (France).



*1997 Exposition à la Bibliothèque centrale "salle des périodiques" La Louvière.

Oeuvre acquise par la Province du Hainaut.



*1998 Sélection au Salon International d'Arts Plastiques de Mouscron.



*1999 Exposition à la SONACA Gosselies.(Oeuvres acquises)

Exposition à la Galerie " ESPAC' ART" à Mons.



*2002 Exposition à la Librairie de la Reine à Binche.



*2003 Exposition avec le groupe "QUINCONCE" à la Louvière.



*2005 Exposition avec Alfredo Longo à la Galerie « ESPAC'ART » à Mons

Exposition au Salon « Art-Event 2005 » Antwerpen.



*2006 Exposition au Salon « DUMA » à Ecaussinnes.

Exposition à la Galerie " SYNTHÈSE " Bruxelles

sur le thème " DU BLANC AU NOIR " avec Pol Bury, Olivier Debré, Alberto Conte, Hiroshi

Harada, Indiro Vivaldo, Morellet François, Mikko Paakkola, Annie Polak.



*2007 Exposition à la " MAISON DU HAINAUT " de Charleroi, sur le thème " KIMONOS "





*2008 Exposition en groupe à la Galerie "De Peperbusse" à Ostende.



*2009 1er Prix DUMA 2009 -Exposition au Salon « DUMA » à Ecaussinnes

*2009 1er Prix du Jury -Maison du Tourisme Art-balade 2009 à Charleroi

*2009 Expo-Porte ouverte à la Galerie « ESPAC'ART » à Mons

*2009 Exposition au théâtre communal de Binche - Organisation Lions Club Binche ( Fêtes de Septembre )

*2009 1er Prix au Grand Prix René Théwissen 2009 à Oupeye



*2010 Exposition au 43ème Salon du cercle artistique Gosselies

*2010 Exposition à la "MAISON DU TOURISME " de Chaleroi

*2010 Exposition à la 5ème Promenade découverte des Arts Plastiques de Mons -Delta Hainaut Mons

*2010 Exposition " Mise en Scène " à l'Espace Wallonie de Charleroi .Organisation S.P.W Charleroi-Région Wallonne

*2010 1er Prix au concours d'affiche pour le Carnaval Anderlues 2011 .



*2011 Création d'une litho au départ de l'affiche du Carnaval FEUREU d'anderlues 2011

*2011 1er Prix "peinture figurative" au 32émé Salon de Beloeil

*2011 1er Prix au Grand Prix Dieudonné Jacobs au Casino de SPA

*2011 Exposition dans le complexe "Gérard Philip " à La Garde (Le Var)FRANCE dans la cadre du Prix Dieudonné Jacobs

*2011 Lauréat de la 8ème Biennale Baron Pierre Paulus à Châtelet

*2011 Exposition avec le CHLEM dans la salle à Mont St Alle Degonde

*2012 Exposition au Musée Alexandre Louis Martin à Carnières



*2013 Exposition (Le Gille sens dessus dessous ) avec Pierre alechinsky , Pierre Kroll , Serge Poliart ,ezt. au Musée International du Carnaval et du Masque à BINCHE



