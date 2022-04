Charles DEBIEUVRE

Dynamique, dot��e d'un bon relationnel, ma capacit�� d'��coute, mon exp��rience dans le domaine de la vente et du d��veloppement aupr��s d'une client��le tr��s exigeante compos��e de particuliers et de professionnels (architectes, constructeurs de maisons et paysagistes) m'incite aujourd'hui �� rechercher un poste qui me permette de communiquer une image de convivialit�� , rigueur et r��activit�� inh��rente �� une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Vente