5+ expériences en R&D industriel Américaine.



Management et gestion de projet innovant a forte connexion avec le développement et lancement de nouveaux produits. Gestion de groupes scientifiques et animation de laboratoires. Forte connaissance du milieu industriel opérationnel, développement de collaborations transversales en interne et universitaire. Mise en place de la stratégie de propriété intellectuelle et de compétitivité.



Motivé par de projets à grands challenges techniques, fondés et supportés par des équipes pluridisciplinaires.



Formation et expertise en ingénierie des polymères avec fortes affinités pour les milieux disperses /nano (colloïdes, adhésives, peintures), abrasives, revetement et plus généralement composites.



charles.deleuze@hotmail.fr





Mes compétences :

Adhésifs

Chimie

Chimie physique

Coating

Colloides

Docteur ingénieur

Emulsion

Formulation

Matériaux

Peinture

Photonique

Physico Chimie

Physique

Polymère

Ingénierie

Abrasifs