Sabrina PAILLET

SCE France est une filiale française d’Hydro-Québec (HQ).



HQ, dont l’unique actionnaire est le gouvernement du Québec, transporte et distribue de l’électricité. HQ est le plus grand producteur d’électricité du Canada et l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde. HQ exploite essentiellement des sources d’énergie renouvelables (production de 99,1 % d’énergie renouvelable), et plus particulièrement l’hydraulique.



L’institut de recherche d’HQ (l’IREQ), fait de la recherche-développement dans le domaine de l’énergie, y compris l’efficacité énergétique et le stockage de l’énergie. Leader du développement de matériaux évolués pour la fabrication de batteries, l’IREQ détient plus de 800 brevets et 40 licences liées à des matériaux utilisés par certains des plus grands fabricants de batteries et fournisseurs de matériaux de batterie du monde.



Forte de cette croissance mondiale, SCE France a été créée en 2014. Propriété à 100 % de Hydro-Québec (Filiale de 2e rang), SCE France est une entreprise de recherche et développement, située à Lacq (64) dont les mandats sont les suivants:

-Effectuer de la R&D dans le domaine de nouveaux matériaux de batteries (Li-ion et au-delà du Li-ion)

-Effectuer du transfert technologique et offrir le service d’assurance qualité aux industriels pour la fabrication de batteries pour des applications diverses.



