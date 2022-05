Nicolas KOHUT SVELKO

Titulaire d'un doctorat en chimie physique et fort d'une expérience de trois ans dans un laboratoire du CNRS (UMR 5067)et d'une année supplémentaire passée en collaboration avec la société Arkema, je recherche un poste d'ingénieur en recherche et développement dans le secteur de la chimie et plus particulièrment dans celui des polymères.



En effet, lors de mon doctorat , j'ai développé de nouveaux matériaux polymères qui ont fait l'objet d'un dépot de brevet.

Mon expérience s'articule de façon plus précise sur les polymères conducteurs, la synthèse en émulsion et l'analyse physico-chimique.

Lors de mon travail avec la société Arkema, je suis spécialisé sur la synthèse en émulsion sous pression en travaillant sur des réacteurs de synthèse de 5 et 20 L.



Mes compétences :

Chimie

Polymère

Recherche