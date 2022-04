Cyril FAURE

Jeune docteur-ingénieur spécialisé dans les matériaux inorganiques, et le revêtement et le traitement de leurs surfaces et leur caractérisation. Durant mon doctorat et mes post-doctorats, j'ai acquis une solide expérience en recherche et développement. Ma nature curieuse et ma passion pour la recherche se traduisent par l’écriture, en tant que co-auteur principal, de 3 brevets dans des domaines aussi différents que les revêtements diamantés obtenus par CVD micro-onde, les architectures de systèmes électrochromes ou la réalisation de cathode de photobatterie.



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Caractérisation des couches minces

Dip coating

Spin coating

Doctor blade

Couche mince

PVD

CVD

Microsoft Office

Bureautique

Spectroscopie

XPS

Diffractométrie des rayons X

Microscopie electronique

Microscopie optique

Microscopie confocale

CAO (Catia v5 et Autodesk Inventor)