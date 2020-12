Fabrice FREITAG

J’ai quitté fin 2019 mon poste de Directeur Commercial et Marketing au sein de la société MOUROT INDUSTRIES, groupe HDI après près de 2 ans pour créer GBS, une SASU en conseil formation et apporteur d'affaires orienté autour des Traitements de Surfaces, basée à Nantes.



Mon expérience de Direction Commerciale précédente passée chez APS Coating Solutions, groupe MECAPOLE a suivi un mon poste de Responsable Commercial au sein du pôle Matériaux Métalliques et Surfaces pour les 3 sites du CETIM et 3 ses centres associés.



J'ai un profil technico-commercial avec une forte culture technique dans la chimie, les matériaux, les traitements de surfaces et la corrosion.

Mon expérience de directeur technique puis de dirigeant de PME me permet de bien comprendre les enjeux et d'échanger aisément avec les dirigeants, directeurs techniques, ingénieurs,...



Mes expériences de président d'associations professionnelles, de formateur et d'enseignant m'ont aguerri à la présentation de conférences devant plusieurs centaines de personnes.



J'ai une forte capacité de travail et j'aime échanger et continuer d'apprendre en permanence.



Par exemple, la réglementation REACH est une formidable remise en cause des habitudes et nous oblige à inventer et développer de nouveaux procédés industriels au bénéfice de la santé de tous.



Mes compétences :

Qualité

Enseignant

Conseil

Prévention des risques

Reach

Formation

Corrosion

Environnement

Traitements de surfaces

Commercial grands comptes

Commercial

Chimie

Securité