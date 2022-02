Habib OUERHANI

Inspecteur d'équipements sous pression



J'assure :



- Le suivi des Équipements Sous .Pression selon A.M du 15/03/2000



- La réalisation des inspections périodique, la tenue à jour des dossiers équipements ,

l'enregistrement des résultats, dans la base de données crédo sous forme de rapport

d 'inspection.



- La réalisation de certains contrôles C.N.D (Ressuage, Mesures d'épaisseurs ultrason ) ,



- L'organisation et l'assistance aux contrôles nécessitant un Organisme.Habilité



- La supervision des réparations et/ou modifications d'équipements



- La réception des dossiers constructeur et/ou réparation



- La prise en compte,et l'application des évolutions de la réglementation en vigueur



- La supervision et la réception des prestations de contrôle non destructif, d’échafaudage,

de chaudronnerie, et de soudage



- Une réunion quotidienne avec les services maintenance et exploitation, afin de

suivre en temps réel les problèmes liés à l'inspection.



- La réalisation et l'interprétation des inspections thermographique

( recherche et suivi des points chauds )



- L' utilisation des codes de construction CODAP , CODETI,



Mes compétences :

Contrôle Non Destructif

Réglementation ESP

Contrôle Thermographique

Inspection ESP

Inspection soudage

Credo

SAP

Microsoft excel

Microsoft word

Dossier constructeur

Code de construction CODAP CODETI