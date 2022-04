Charles DELOURME

Madame, Monsieur bonjour.



Actuellement en poste chez Bilsing-Automation depuis plus de deux ans, principal fournisseur en matériels et simulations de ligne de presse, je souhaite changer de compagnie afin de me permettre une meilleure évolution professionnelle.

Je souhaite donc accéder à un poste permettant de m’épanouir professionnellement. De pouvoir accroitre mes compétences en termes de conception, dimensionnement, afin de pouvoir remplir les cahiers des charges des projets qui nous seront confié.

Ayant des compétences en termes de conception avec le logiciel Catia (en anglais) et une facilitée de contact avec le personnel qui m’entourent. Je serais un atout supplémentaire pour augmenter notre productivité.

Mon poste actuel ne correspondant pas à mes attentes personnelle et professionnelle, je suis donc à la recherche de nouvelles opportunités dans ce secteur.

Je suis un jeune homme ambitieux, curieux et sociable. Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir le sens des responsabilités et de l'autonomie.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Dans l'attente, d'une réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Solidworks

Nx

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Catia v5

RDM6

Delmia