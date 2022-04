Charles DEMILLECAMPS

Responsable Marketing



Pièces Auto - Groupe Vercaigne

septembre 2012 – Aujourd'hui

Elaboration et gestion de la politique marketing du groupe, conseil en déploiement stratégique et supervision des études marketings. Gestion de projets Print – Web – Mobile – PLV. Analyse des résultats et préconisations.

Analyse des marchés, définition des cibles et positionnement des produits et services du groupe. En interaction perpétuelle entre la direction et les prestataires.



Mes compétences :

Vente

Anglais

Marketing

Web

Print

Communication

PLV