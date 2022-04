Charles DERELLE

Diplômé en tant qu'ingénieur généraliste, je dispose de multiples connaissances et compétences que j'ai acquises lors de mes années de formation effectuées en alternance. Durant mes études, j'ai développé différentes aptitudes qui reposent sur quatre piliers principaux:



- Des connaissances théoriques et pratiques qui m'ont été enseignées et qui m'ont permis de développer une certaine faculté d'apprentissage.



- Des compétences techniques professionnelles déployées lors de mes études effectuées en alternance dans le département AIT du site d'ArcelorMittal.

(AIT: Automatique, Informatique et Télécommunication.)



- Des capacités en matière de gestion de projet avec la maîtrise d'outils, de méthodes et de logiciels dans le but d'atteindre les objectifs dans les délais et coûts prévus, ainsi que des qualités relationnelles nécessaires à la bonne gestion d'un projet (cf Migration du parc informatique du site de Florange)



- Des aptitudes à travailler dans un environnement et une langue étrangers, de façon rigoureuse et professionnelle (Londres, Silicon Valley et Miami).



Pour entrevoir une partie de mon expérience, je vous invite à consulter mon curriculum vitae.





Mes compétences :

SQL

Microsoft Windows

Microsoft Project

Linux

HTML

C++

Téléphonie

C#

PHP

Backbone

Microsoft Office

Gestion de projet

Mac OS

Administration réseaux

Vidéosurveillance

Architecture réseaux

Télécommunications

CSS

Autocommutateurs

Système de contrôle d'accès