Charles DEROI

Je suis passionné d'innovation, à l'écoute de nouvelles idées, à la recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux chemins à explorer.

A travers cette responsabilité du service R&D, j'assure la conformité, le dépôt et le suivi de l'instruction des brevets et des marques, la recherche (technique, réglementaire, financière) pour des projets de R&D et d'Innovation. Je suis en charge de la rédaction des documents relatifs aux Crédits d'Impôt Recherche / Innovation. Je suis également coordinateur de projets multi-partenaires, dont certains projets financés par le Fond Unique Interministériel.



Outre la casquette R&D, je revêts les responsabilités suivantes: assistance à la conduite de travaux (rédaction de documents et/ou plans techniques, documents administratifs, SOPAQ, SOPRE, SOSED,...), mise en place de la certification MASE , renforcement de la sécurité et de la sureté (mise à jour du document unique,...).



Enfin, et à titre personnel, je suis également membre du COSTI de l'association Transferts LR en charge de l'évaluation des projets d'innovation pour la région LRMP.



Mes compétences :

Rédaction

Veille réglementaire

Microsoft Office

Animation de réunions

Travail en équipe

Brevets et Marques

Recherche de financement

Plans DWG

Innovation

R&D

Coordination de projets

Veille scientifique

Recherche documentaire

Veille concurrentielle

Veille technologique

Génie écologique

Réponse aux appels d'offres

Gestion budgétaire

Gestion de projet