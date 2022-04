Charles DESCHODT

Ayant travaillé durant 8 ans en entreprise de services numériques, j'ai découvert au fil de multiples expériences l'environnement Java EE et le développement web en général. J'ai également pu appréhender diverses problématiques de performance, d'architecture logicielle, d'intégration continue et de qualité applicative. J'ai ainsi participé à l'aboutissement de plusieurs projets d'envergure.



Je suis depuis plus de 4 ans maintenant chez un éditeur de logiciel. Après une phase d'acclimatation en tant que développeur j'ai pris en charge le cursus de formation java interne ainsi que les outils de développement.



Je suis curieux de nature et j'aime apprendre et comprendre. J'accorde une grande importance au travail d'équipe et à la mutualisation des connaissances. J'ai l'envie d'enrichir mes connaissances et de partager avec mes pairs.



Mes compétences :

Développement web

JAVA

Java EE

Web

CSS 3

HTML 5

Docker

JavaScript