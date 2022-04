Charles DESSEAUME

Après avoir tenu des postes opérationnels de direction dans les divers métiers de l'industrie d'armement terrestre, j'ai consacré ces 7 dernières années au développement des compétences et à la formation au sein de Giat Industries et ce dans le cadre de plans de restucturation et de plans de sauvegarde de l'emploi.



Dans ce contexte, j'ai rempli 4 principales missions:

- Préserver les compétences rares et sensibles au sein d’un groupe dans lequel les effectifs ont été divisés par six et ce via des mesures aveugles (mesures d’âges et volontariat), avec des fermetures de sites industriels et des transferts d’activité.



- Contribuer au changement de culture du groupe : passer d’une entreprise manufacturière à une entreprise maître d’œuvre en assurant l’adaptation et la reconversion des collaborateurs en place, en créant le nouveau référentiel des emplois et en proposant la GPEC future du groupe.



- Contribuer au changement de fonctionnement et d’organisation du groupe : passer d’une organisation hiérarchique à une organisation transversale en inculquant les méthodes liées au pilotage par les processus, au déploiement de l’ingénierie simultanée et au management de projet et en optimisant la relation entre les équipes projets et les métiers.



- Mettre en place un dispositif de formation rattaché au groupe avec pour missions le développement des compétences des collaborateurs et la contribution à la revitalisation des bassins d’emploi où le groupe est implanté et avec pour objectif, l’amélioration de la productivité des formations.



J’ai élargi mon expertise dans le management par les compétences en collaborant à des travaux de réflexion au sein d’équipes au GARF et au MEDEF qui se sont conclus par des publications et en oeuvrant aux cotés des représentants français de l’ETDF.



C'est dans ce contexte que j'ai décidé de capitaliser cette expertise et ces expériences en créant ChaDes Conseil



Mes compétences :

Agilité

Conseil

Employabilité

Formation

Ingénierie

Organisation

Performance

Process

Qualité

Réactivité

Ressources humaines

Savoir être