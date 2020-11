Jean-René RIVIÈRE

DAF DE TRANSITION, DAF/DRH Maghreb et Afrique francophone



- DRH : recrutements, relations avec les partenaires sociaux et avec l'Inspection du Travail



- Comptabilité : Maîtrise des comptabilités française, anglo-saxonne US GAAP & UK GAAP, algérienne et comptabilité de projet - Maîtrise des normes IAS/IFRS



- Contrôle de gestion : Prévisions et reporting, lieu d'echange avec les opérationnels



- Trésorerie : Budget & prévisions, optimisation BFR



- Management et Direction d'équipes (recrutement, formation, management) - culture du changement



- Formateur : Pédagogue - modules Finance-Gestion et "finance pour non financiers", Transférer son Savoir Faire www.atoutfutur.fr



DIVERS:

DFCG, Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion et membre de l'A2MT



Mes compétences :

Formateur

DAF

Management de transition

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Directeur financier

Management

Comptabilité

ERP

Démarche Fast Close

Direction de projet

Audit

Management opérationnel

