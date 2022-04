Charles DESSERVY

Après des études musicales dans le cadre de classes à horaires aménagés, j'ai enseigné les percussions (1994-2002) parallèlement à la poursuite de mes études juridiques et à l'administration d'un ensemble de 150 choristes et instrumentistes. Souhaitant me diriger vers le management culturel, j'ai intégré l'IUP Denis Diderot de Dijon, formation de trois ans qui m'a permis de vivre plusieurs expériences profesisonnelles en France (Musicaglotz, Ministère de la Culture, Festival International de Musique de Besançon, Association Française des Orchestres) et à l'étranger (New York NY, au sein d'un bureau de production artistique).

Après le DESS de Gestion d'Institutions Culturelles de l'Université de Paris-Dauphine, j'ai intégré la Fondation Royaumont où j'ai occupé successivement les fonctions d'assistant chargé des activités musiciales puis d'administrateur délégué de l'ensemble Il Seminario Musicale.

Fort des ces expériences, j'ai intégré le Ministère de la Culture et de la Communication après avoir réussi le concours d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ; j'occupe actuellement les fonctions de conseiller pour la musique et la danse au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Bourgogne depuis mars 2009, après avoir exercé les mêmes fonctions en Champagne-Ardenne pendant trois ans.



