Charles DEWATRE

Plus de 20 ans d’expérience dans la vente à l’international sur les 5 continents me confèrent une expertise à l’export.



Mes principaux atouts sont mes capacités à :

▪ identifier des relais de croissance et prospecter de nouveaux marchés

▪ développer les ventes

▪ créer et animer un réseau de distribution

▪ négocier dans un contexte multi culturel

▪ manager et motiver une équipe

▪ élaborer et piloter un budget





Mes compétences :

Vente export

Prospection internationale

Distribution internationale

Management d'équipe

International

Commercial

Négociation multi culturelle

Grand export