PARCOURS PROFESSIONNEL

. 1988 Installation en libéral à Lyon

. 1995 Création de la SCM CDFR avec J. J. FAURE, G.CLERC et P. RABATÉ

. 2000 Création du G.I.E. Groupe A’s avec M. CATHEBRAS, J. J. FAURE, G.CLERC et P. RABATÉ

. 2001 modification de la SCM : SCM “Les Architectes du Fleuve”

avec D.GAYET et P. RABATÉ à Lyon . Départ de J. J. FAURE et G.CLERC

. 2001 Évolution du G.I.E. Groupe A’s : départ de J. J. FAURE et G.CLERC, arrivée de D.GAYET

. 2011 liquidation de la SCM “Les Architectes du Fleuve”

Membres du G.I.E. Groupe A’s : C.G.M. (Marien et Mathias. CATHEBRAS, D. GAYET, S.MARTRES), C.DORON et P. RABATÉ



Le groupe A’s, réseau d’architectes constitué de C.G.M, Charles DORON et Patrick RABATÉ, permet à ses membres de constituer des synergies entre eux, de rassembler leurs moyens et de mettre en commun leurs savoirs et leurs pratiques .



FORMATION COMPLEMENTAIRE

. 1997 OPC programmation coordination SPS niveau 2: 10 jours

. 2001 Initiation à la Haute Qualité Environnementale : 1 jour (avec le CAUE du Rhône)

La nouvelle loi SRU: 2 jours (avec le CAUE du Rhône)

. 2006 Formation Accessibilité- Qualité d’Usage pour Tous

. 2007 Réforme du Permis de construire – journée de formation

. 2008 Economies d’énergie – journée de formation

. 2009 HQE : Haute Qualité Environnementale

. 2011 REBBAC : Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation d’Énergie



VOYAGES CULTURELS ET PROFESSIONELS:

Avec le Syndicat des Architectes du Rhône :

. 2000 Berlin

. 2003 Edimburg- Glasgow : Rennie Mac Intosh et le mouvement Arts & Crafts

. 2006 Chicago: sur les traces de Mies Van der Rohe et Frank Lloyd Wright

. 2007 Brésil: Brasilia, Saö Paolo, Rio de Janeiro – Oscar Niemeyer

. 2011 Finlande: Helsinki-Turku- Rauma : sur les traces de Alvar Aalto



DOMAINES D’ACTIVITÉS:

Marchés publics :

* réhabilitation bâtiments administratifs

* bâtiments d’enseignement

* équipements culturels et sportifs



Marchés privés :

* logements collectifs

* logements individuels

* industriel