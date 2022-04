Charles DORSEMAINE

Les ordinateurs tombent en panne toujours aux pires moments! Réparation d'ordinateurs à distance et soutien informatique.Le moment semble toujours être très mal choisi comme, par exemple, lorsque vous devez travailler sur votre ordinateur.



Vous croyez avoir un virus ou un problème de logiciel espion? Contactez-moi au 02 32 34 47 91, Un virus informatique est un programme qui peut se copier lui-même et infecter un ordinateur.

Ces parasites, les virus se pointent le bout du nez toujours au mauvais moment!



Assistance, maintenance, dépannage, aide informatique spontanée à distance, vous avez un problème avec votre ordinateur? vous ne savez plus comme faire pour le résoudre!



Je suis technicien informatique, je suis déclaré avec un numéro de siret, est je vous propose de me connecté directement depuis mon ordinateur à distance, pour dépanner le votre!

J'utilise pour vous dépannez une solution simple de prise de contrôle d'un ordinateur distant, pour cela il vous suffira d'installer un petit logiciel en version portable,

une fois fait, il vous faudra juste me donné les codes d’accès, il voilà c'est magique je contrôle votre ordinateur.



A distance on peut résoudre la plus part des problèmes:



problèmes pour installer un périphérique ou internet

Paramétrage de messagerie, de compte ou de session

Installation de logiciels, imprimantes, webcam, divers périphériques, etc...

nettoyage de disque, défragmentation du disque dur.

Mise à jour de logiciels, sauvegarde

Lenteur pc, problèmes de performances

Optimisation du système d'exploitation

résolution soucis de wifi

paramétrage wifi



Sauvegarde des données (photos, vidéos, documents word, documents diverses, etc..)



Suppression des virus, spywares, malwares, logiciels espions, détournement de navigateur, publicité non sollicitées et agressives



Installation d'antivirus, d'anti-malwares, d'anti-spywares gratuit ou payant



Formation initiation informatique pour débutant ou senior.



Installation de logiciels diverses

Mise à jours des drivers (pilotes)



Pour cela il suffit juste d'installer un petit logiciel qui me permettra de visualisé le bureau de votre écran d'ordinateur, avec le dépannage à distance, pas besoin de me déplacer chez vous, je me connecte depuis mon propre ordinateur pour contrôlé le votre..



Cordialement, Charles





