Charles DREYFUSS

Domaines de compétences :

- Auditeur interne ISO 9001, 14001, 55001 V2015 et OHSAS 18001

- Assesseur EFQM

- Management de projet IT – AMOA

- Management transverse et coordination

- Conduite du changement et communication

- Ingénierie de formation

- Méthodologie : ISO 90011, cycle en V, CMM et ITIL V3



Mes compétences :

AMOA

Audits

Clearcase

CMMI

Formation

Gestion de configuration

ITIL

Management

Management de projet

Méthodologie

Microsoft Expression

MOA

MOA & AMOA

Planification

PMO

Qualité