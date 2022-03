Anh-Tuân (antoine) LÊ

Baigné dans l'informatique depuis l'adolescence, je travaille dans le domaine depuis fin des années 90s, comme technicien de support systèmes et réseaux, ou analyste-programmeur, webmaster (administrateur/développeur) ou encore comme Administrateur de Systèmes.



En plus des bonnes années d'expérience en France, de la fin des années 90s au début des années 2000s, j'ai une expérience d'environ 10 ans dans ce domaine au Canada (2005-2015), qui m'a permis aussi de perfectionner mon anglais.



Je suis de retour en France depuis Avril 2015. Je suis ouvert à toute opportunité de travail dans le domaine de l'informatique, des postes d'Administrateur de Systèmes (Linux/Windows) ou de Développeur Web junior/intermédiaire PHP (LAMP), en Lorraine ou au Luxembourg.



Passionné dans pas mal de domaines dont la photographie (pratique assidue depuis début des années 2000), j'aime voyager, le cinéma, la musique, jouer parfois aux jeux vidéo, aux échecs, pratiquer occasionnellement des sports (badminton en particulier, football), arts martiaux (dont l'aïkido).



J’espère avoir plein de nouvelles expériences et nouveaux défis intéressants dans l'informatique mais aussi dans la photographie, pourquoi pas les 2? :-)



N'hésitez pas à me contacter et à visiter mon site web présentant une partie de mon "travail photographique": http://atlphotography.net/



Merci de votre visite et intérêt.



Mes compétences :

Administrator

Apache

ASP

Beauté

Cinéma

Events

HTML

Informatique

JAVA

Javascript

Linux

Macro

Microsoft SQL

Mode

Musique

MySQL

Network

Photographe

Photographie

PHP

Portrait

Technicien

UNIX

Web

Webmaster

SQL

Réseau

Microsoft Windows

Oracle

Microsoft SQL Server

VMware

Microsoft Windows 2003 Server

Mac OS X

Apache WEB Server

shell scripting

XAMPP

Personal Home Page

Oracle 9i

Oracle 10G

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Internet Information Server

Linux Red Hat

Java Server Pages

Informix

Helpdesk

Corporate Marketing

CGI Web Development

Business Objects

Audit

Active Server Pages