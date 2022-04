L'individu au profit du collectif.



La chaîne à maillon représente mon état d'esprit de tous les jours. Prenez un mètre de chaîne.

Peu importe le maillon, si vous en enlevez un ou négligez un seul, vous n'aurez plus un mètre.



Écoute, considération et valorisation tout en restant humble dans la grandeur et fier dans l'adversité



Mes compétences :

Gestion de l'urgence

Ressources humaines

Informatique décisionnelle

Gestion de projet

Travail en équipe

Prise de parole