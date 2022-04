Charles DURANTON

De formation technique et commercial, Charles a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’ingénierie des affaires.



Après avoir commencé sa carrière dans le développement commercial, Charles a rejoint en 2000 l’entreprise familial Edelcom en tant que responsable ingénierie afin de mettre en place et gérer les projets en France et à l’international puis à participer au développement des nouveaux produits au sein de la R&D.



Après 15 ans passés chez Edelcom et une formation complémentaire en 2016, Master 2 (Manager en Ingénierie des Affaires), Charles s’investit dans le développement d’une nouvelle agence immobilière sur Versailles, en association avec un cabinet de défiscalisation, FIDEPROM CABINET BARRIERE.



Particularité de cette agence, FIDEPROM est mandataire du Crédit Agricole Immobilier pour la location de ses biens sur Versailles et Saint Germain en Laye. Dans ce cadre, l'une des principale mission de Charles consiste à développer des partenariats avec des institutionnels, propriétaires de parcs résidentiels pour la location de biens aux particuliers.



FIDEPROM CABINET BARRIERE

33 Avenue de Saint Cloud 78000 Versailles

01 39 63 06 09



http://www.fidepromcabinetbarriere.com/

http://www.fideprom.com/



Mes compétences :

Ingénierie

Informatique industrielle

Electronique

Gestion de projet

Electrotechnique