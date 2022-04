Charles DUROCHER

 20 ans d’expérience commerciale dans la vente de produits/services à forte valeur ajoutée auprès des grands comptes (secteurs publics, BTP et industrie) dans le cadre de relations B2B

 Connaissances du marché Réseaux, Télécom & Sécurité dans la distribution directe et Indirecte

 Expérience significative dans le développement de canaux de distribution avec des partenaires stratégiques et des revendeurs - Animation, formation, suivi, forecasting et closing

 Forte expérience commerciale dans le développement à l’international

Vente de produits/services de haut niveau sur mesure impliquant la coordination d'équipes pluridisciplinaires dans le cadre d'une gestion de projet

 Elevage et chasse : des comptes stratégiques existants et nouveaux comptes ciblés

 Savoir-faire commercial : méthodologie et création d’outils d’aide à la vente

 Définir les objectifs stratégiques et leur donner une application concrète sur le terrain

 Capacité à gérer des situations complexes impliquant responsabilité et risque dans le respect des normes et de la stratégie du Groupe

 Encadrement managérial : 2 à 10 collaborateurs statut cadre



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Direction commerciale

DIRECTOR

Informatique

Management

Management commercial

Sales

Sales Director

Sécurité

Sécurité réseau

Vente

Développement commercial

Communication

Réseau

Télécommunications