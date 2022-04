Charles DUTERME

Calme et déterminé, je suis passionné par ce que j'entreprend. Passionné d'automobile, de mécanique, de moto, de VTT de descente ainsi que de plongée.

Aujourd'hui étudiant en 2ème année en école d'ingénieur à l'Icam de Toulouse je recherche une entreprise pour un apprentissage de septembre 2019 à septembre 2022 dans le secteur de l'automobile pour me permettre de travailler dans un domaine qui me plait vraiment.



Mes compétences :

Microsoft Excel

GANTT Project

Mécanique

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Electricité

Catia v5

Automatisme

Organisation industrielle

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint