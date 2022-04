Je suis EBEH OLIVIER, je suis camerounais âgé de 36 ans.je suis titulaire d'une maîtrise en Droit Privé fondamental et diplomé en Transports et Logistique.Je souhaite trouver de nouvelles opportunités d'emploi dans l'un de ces domaines.



Mes compétences :

Cadre en Transports et Logistique

Juriste