Charles-Edmond DUSSART

Je suis apprentis en 1ere année cap au sein des compagnons du devoir a Bruxelles dans la société desmee guilou ,mon apprentissage dans cette société est excellent ,mais le problème est financier,j'en ai discuter avec mon patron ,je perçoit 480 euro de salaire mais je dois payer 600 euros de résidence chez les compagnons du devoir .sur Bruxelles je ne peux avoir aucune bourses d’études ,donc d'un commun accord avec mes supérieur nous avons pris la décision d'un retour en France afin de suivre mon apprentissage dans un c fa ,et si l'avenir me le permet ,je réintégrerais le compagnonnage ou peut être qu"avec l’artisan qui m'enseignera la profession mon cursus sera différent ,l'avenir me le dira,je suis très motivé ,il est certain que j"ai des lacunes en enseignement général ,mais les compagnons m'ont donne une méthode de travail très rigoureuse que je vais continuer a soigner.Ce soucis financier ne me permet d’évoluer comme je le souhaite.Il est dommage comme après en avoir discuter avec Mr Desmee Guilou de démarrer dans la vie sans un soutien financier?et ça ne permet pas non plus d'aller a l’école sereinement ,alors que tout pourrait évoluer pour le mieux.Certes ,je suis encore un adolescent ,mais je suis courageux et j'ai envie d'apprendre ,j'aime beaucoup la découverte de mon métier et ne souhaite pas rester a attendre a la maison que le temps passe ,je me tiens a votre disposition et vous prie d’agréer mes salutations.



