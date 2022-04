Charles-Edouard Desforges, associé au sein de DMS, supervise le pôle Contentieux. Il assiste et conseille une clientèle française et étrangère dans leurs différentes problématiques de droit des affaires. Il intervient plus particulièrement dans le cadre de litiges en matière contractuelle, commerciale, de propriété intellectuelle, de conflits d’actionnaires et de contentieux post acquisition tant devant les juridictions étatiques qu’arbitrales.