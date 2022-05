Philippe DELORME

Je suis présent dans l'organisation de Transports Internationaux depuis 29 ans . J'y ai acquis une expérience des problématiques logistiques ,douanières,Supply Chain et information ainsi qu'une solide expérience commerciale .Par ailleurs , j'ai également acquis dans mon parcours des compétences en management d'équipes et de gestion ("Business Unit ou Entreprise ).Je parle Anglais couramment.

Je suis particulièrement intéressé par les applications informatiques dédiées au Transport International .



Je me suis tourné vers des missions de consulting en organisation d'entreprise et conseil en management et ai pu accroitre mon expérience sur les process internes d'entreprise.



Mes compétences :

Commercial

Management

Logistique

Supply Chain

Douane