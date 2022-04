Charles-Edouard GIL

Photographe de mode, beauté et publicité lyon/paris/International:Espagne,Dubai,Budapest, Italie,Angleterre,Belgique,Istanbul...



site:Array



Advertising



Argiletz | Hugo Boss | Bayer | Imca | Camping Gaz |Franck Deville | Le bois des songes | Carrefour | Leclerc | La part dieu | Being | Apple | V33 | RCF | Renault Trucks | Jack Holt | Up and Go | Smoby

Casino | Maison de Valerie | Mondial Tissus | Decathlon | Naturine | Grange | Pretext | Guittet

Heytens | L'oreal | Korloff | High CO | Sienne Design | Adia | Man power





Pret a porter / couture

@bask design | Irmak | Klem | Thiriet | Ema Decourtye | Laurinne Masset | Nicolas Fafiotte | Marjorie Desantis| Carla Heinz | Morgan Kirch | | Elite | | Geographical Norway | Anapurna | La canadienne | Irmak | Tripley





Edito/magazine

Le journal du GNPP | Le photographe | Prestige International | Version femina sud Ouest | Luxsure magazine | Lyon au feminin | Le Progrès | Mazal tov |





Agency

Terre de com | Hign co | EURO RSCG | Caracas | BMRP| AG creativ |











Objectif de diamant 2008



Diaphragmme d'or 2009



Premier du concours du Magazine Photo en 2011



Sélectionné au festival de mode à Cannes en 2013



3 ieme au concours photo de mode L'officiel en 2013





Mes compétences :

Photographie

Photographie de studio

Photographie de mode

Retouche photo

Publicité

Beauté