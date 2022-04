Charles-Edouard HENRY

L'expérience acquise dans l'impression offset et numérique, la personnalisation laser et jet d'encre, le façonnage et le routage nous permet d'assurer la gestion intégrale de vos campagnes de marketing direct.

Nous vous accompagnons également dans votre communication multicanal grâce à nos solutions de reconnaissance d’image, de cross-média et de plateforme web to print personnalisée.

Siman Marketing Direct vous garantie une gestion intégral de la fabrication de vos campagnes:

- Pré-Presse

- Impression offset et numérique

- Traitement de fichier et développement de solutions informatiques

- Personnalisation noir et couleurs, pour des courriers full-variables

- Mise sous pli tous formats avec système de concordance caméra

- Mise sous film avec repérage, film polypropylène, home compost

- Routage et dépôt en Poste

- Cross-media

- Web To Print

- Reconnaissance d'image



Visitez notre site web: https://www.siman-france.com/

Mes compétences :

Prospection

Publicité

Intégration

Sociologie

Création graphique

PAO

Communication

Mailing

Conception

Psychologie

Gestion de projet

Fidélisation des clients

Commercial b to b

Conseil en communication

Consulting