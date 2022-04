Charles-Edouard MANICK

Le numérique va occuper de plus en plus d’espace et va devenir un outil incontournable pour le développement d'une entreprise.

Passionné par les NTIC je souhaite me spécialiser dans le domaine dans la sécurité des réseaux et dans la lutte contre la cybercriminalité. Mon dynamisme, ma créativité et ma rigueur me seront d’une grande utilité pour parvenir à mes objectifs.

Sur le plan personnel, je trouve normal de partager mes valeurs et mes connaissances avec les autres. Je me suis donc souvent investi dans l’encadrement de jeunes ce qui m’a permis de développer mon autonomie et mon sens du relationnel.



Mes compétences :

Confection infrastructure réseaux

Développement web

Support des services et des serveurs