Charles-Edouard ORANGE

Après une belle expérience en cabinet d'expertise compta et audit, en tant que chef de mission, j'ai choisi d'orienter mon expérience professionnelle vers la vie d'entreprise.



Actuellement en poste au sein du groupe VITALIA, 2ème groupe de santé privèe en France, je suis en charge et participe à de nombreux projets:

- Internalisation de la comptabilité des Holding et SCI (70 sociétés à suivre chaque mois)

- Internalisation de la consolidation du groupe

- Mise en place d'un suivi de l'activité immobilière

- Assistance comptable et fiscale auprès de nos cliniques

- Revue de l'activité et reporting financier des établissements

- Mise en place d'un ERP groupe

- Mise en place d'un SIRH





Mes compétences :

Audit

Finance

Consolidations

budgets

Sieges

Sage Accounting Software

International Financial Reporting

Hyperion Financial Management

Coala

Gestion

Comptabilité

Contrôle de gestion

Budgétisation