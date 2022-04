Charles-Edouard RANCHIN

Www.charlesedouardranchin.com



Bonjour



Manager confirmé et homme de terrain, spécialiste de la logistique, du transport et des achats, expert dans la mise en place et l’optimisation d’organisations Supply Chain Approche globale du métier : audit, élaboration et mise en place de stratégie, définition et clarification des processus, implantation de SI et d’outils de gestion, négociation de contrats, rationalisation de portefeuilles fournisseurs, mise en conformité avec les législations internationales, gestion douanière, animation d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, pilotage de la performance et des budgets Dynamique et pragmatique, sérieux et volontaire, sachant résister au stress.

Je suis également l'inventeur de la méthode de l'Effet RessortArray et fait une dizaine de conférences par an sur les sujets Supply-Chain et Achats



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

Fiscalité douanière