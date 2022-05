Sonia BRASSEUR

EXPORT- IMPORT-CROSS TRADE / MARITIME - AERIEN / Du petit colis au conventionnel



Quelque soit votre secteur d'activité nous avons votre solution dédiée pour répondre à vos besoins pour votre chaine logistique car notre groupe, SAGA FRANCE-Bolloré logistics, fort de son réseau et de ses moyens humains et techniques vous permet d’avoir la garantie d’une prestation fiable et de qualité.



N'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de répondre à vos questions



www.saga.fr



Mes compétences :

Achats

Cotations

Exports

Imports

LITIGES

Négociation

Négociation des achats

Prospection