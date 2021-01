Charles-Edouard REMY

Diplômé d'un Master 2 « Juriste d’Affaire Européen » je posséde de solides connaissances en droit des contrats, en droit des affaires ainsi qu’en droit financier, de même que la rigueur propre à ces matières.

Ces connaissances sont valorisées par un M.B.A "Administration des Affaires" qui répond à mon souhait d’orienter résolument mon profil de juriste d’affaire vers l’entreprise.



Ainsi, la bivalence de mon cursus me permet d’avoir une approche plus complète du monde des affaires et du fonctionnement des entreprises dans ses différents besoins et contraintes, internes comme externes.



De plus je dispose d'une bonne compréhension de l'anglais, de même qu'une bonne expression, écrite comme orale.

TOEIC (Test of English for International Communication), février 2008 : 835 points /990 ; niveau opérationnel supérieur.



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Droit

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des obligations

droit international

Droit international privé

Droit social

International

Juridique

juriste