Charles-Edouard ROSE

Consultant en stratégie produits et services.



Spécialiste en transformation digitale, expérience utilisateurs, convergence web et mobile.



Plus de 15 ans d'expérience dans les Télécoms, à travailler sur des projets de mise en place de systèmes d'information.



Gestion de portefeuille de produits Self-Care pour le service client, mise en place des portails web "mon compte" et développement des applications "my orange" pour iOS et android.





Mes compétences :

Stratégie digitale

Product Lifecycle Management

Management

Transformation SI

CRM

Service client

Télécommunications

Gestion de projet

Agile Development