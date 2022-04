Charles-Emmanuel PRIEUR

Avocat au cabinet UGGC et Associés, je suis spécialisé dans le droit des sociétés et plus particulièrement dans les opérations de fusions acquisitions et de capital investissement.



Mon activité est centrée sur les opérations d'acquisition, de levée de fonds pour le compte de sociétés en phase de développement et sur les opérations de LBO.



J'ai fait toute ma carrière dans ce cabinet, de stagiaire à associé du cabinet depuis début 2006.



Parallèlement je suis chargé de cours à l'ESLSCA (3ème cycle d'ingénierie financière).



Né en 1974 à Paris - Marié

Bilingue (Français-Anglais)



Mes compétences :

Droit

Droit des sociétés

LBO

Levée de fonds