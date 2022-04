Charles-Eric ADAM

En quête d'action!



Qui suis-je?

Un éternel apprenant !



C’est-à-dire ?

Scientifique et littéraire (doctorat de sociologie), je m'épanouis désormais dans l'informatique. Polyvalent grâce à un parcours atypique (staps, philosophie, sociologie, histoire des sciences, statistiques), je m'adapte facilement aux nouveaux contextes. J'ai eu l'occasion d'animer de nombreux projets de courtes (6 mois) ou longues durées (5 ans), seul ou en équipe de plus de 20 personnes, dans des secteurs différents et sur des sujets très variés.



Mes objectifs de l’année ?

 Certification Salesforce Administrateur

 Progression en Python, Java

 Progression en administration des réseaux



Mes atouts en équipe ?

Communication, écoute, confiance.



À votre service !



Mes compétences :

REST

Test fonctionnel

Python

SOAP

Analyse fonctionnelle

Analyse statistique

Postman

HP

Jira