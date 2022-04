Charles-Eric BIZARD

Pilote de projets informatiques, j'ai aussi suivi leurs mises en production (animation de comités de pilotage), et assuré le reporting et la rentabilité pour des clients grands comptes du CAC40 comme pour le secteur santé/social. Je souhaite relever le challenge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour recueillir les besoins fonctionnels, les traduire en spécifications et diriger les projets jusqu’à l’accompagnement des utilisateurs.