Charles-Eric LÉGER

Géographe de formation, je me suis spécialisé dans l'aménagement, via notamment la réalisation d'un master II "Espace public : design, architecture, pratiques". Ce master pluridisciplinaire (designers, géographe, architectes, plasticiens, sociologues...), m'a permis d'apporter une dimension humaine et urbaine à mon cursus en essayant de réfléchir au cadre de vie des habitants de manière sensible, afin de tendre à une certaine urbanité.



Depuis, j'ai réalisé différentes missions liées à l'aménagement (sports, sécurité routière, mobilité, infrastructures routières) qui m'ont permis d'être polyvalent et de pouvoir conforter mes compétences en traitant différentes problématiques. J'ai toujours réalisé des enquêtes et études dans l'intérêt public. La richesse de mon regard transversal et ma capacité d'analyse à différentes échelles de Géographe, est très appréciée.



Aujourd'hui, je m'épanouie dans mon poste de chargé d'opérations au sein du service "Etudes" au Département de la Loire, en réalisant et en pilotant les études préliminaires aux projets routiers : études de faisabilité, d'opportunités, études réglementaires (environnementales, concertations...).

Une de mes principales missions est l'étude du projet de réalisation d'une véloroute / voie verte au niveau de la Plaine du Forez, en vue de pouvoir assurer une continuité au plus près du fleuve Loire, traversant le Département du nord au sud.



Mes compétences :

Trafic routier

Mobilité

Etudes réglementaires

Diagnostics

Infographie / SIG

Etudes de faisabilité et d'opportunité

Sécurité routière

Déplacements modes doux