Ingénieur de formation dans le vaste domaine du bois, j'ai travaillé dans le secteur de la palette et de l'agencement de magasin d'abord comme responsable de production puis responsable de bureau d'étude.



Actuellement, je développe l'entreprise Amexbois qui réalise la conception et la fabrication d'aménagements extérieurs en bois (terrasse, pergola, clautra...)

Nos produits sont réaliser sur mesure et prêt à poser.



www.amexbois.com



Mes compétences :

Bois

Entrepreneur

Production