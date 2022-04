Charles-Etienne RIVIER

J'accompagne les entreprise et les territoires dans leurs programmes de développement durable.



Mon activité est fondée sur le désir profond d'accompagner le changement sur des problématiques stimulantes, de travailler autant au bénéfice des entreprises et de ses collaborateurs, que au service des élus, des citoyens et de la société en général.



Prestataire habilité par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) pour la réalisation de Bilans carbone.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Bilan carbone

Lobbying

Communication

Conduite du changement

Développement durable

Audit

Gestion de projet

Responsabilité sociétale des entreprises

Formation