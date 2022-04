Charles EWANJÉ EPÉE

Activités musicales depuis les années 60 : guitariste flûtiste et chanteur de l'orchestre Francis Guillon à Poitiers de 1961 à 67. Chef d'orchestre du groupe Charles Epée (variétés internationales) et du quintet de jazz SOUL COMBO de 1968 à 1975. Parallèlement, professeur de guitare au TPF (Théâtre Populaire des Flandres) et à la Faculté des Lettres (rue Gosselet) à Lille d'octobre 1971 à septembre1978. Premier album chez Colette Lacoste (45 tours) en 1976. Deuxième album chez SONODISC (33 tours) en 1979. Autoproduction : LONGE LASU en1983 et NOIX DE COCO en 2006. Découverte RFI en 1983 et 1er Prix de composition au CARREFOUR MONDIAL DE LA GUITARE en décembre 1982. Diplôme d'arrangeur à la SACEM en 1991. Aujourd'hui compositeur de partitions de guitare classique d'inspiration africaine aux éditions Harmonia Mundi, et toujours concertiste.