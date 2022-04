Ije INTÉGRATION JURIDIQUE ET ECONOMIQUE

L’association Intégration Juridique et Economique a trois pôles d'activités:

La défense des droits, l'insertion professionnelle et le développement entrepreneurial

IJE aide au quotidien les personnes défavorisées dans leurs démarches administratives , juridiques et professionnelles en apportant informations et suivi dans toutes les branches du droit notamment en droit des étrangers, en droit civil, pénal, ou des affaires...

Les spécialistes de la formation professionnelle accompagnent les demandeurs d'emploi ou des personnes en situation de précarité d'emploi en ateliers et dispensent des formations

les juristes et avocats d'affaires aident les porteurs de projets de création d'entreprise, les auto entrepreneurs et les chefs d'entreprise à optimiser leurs stratégies de développement entrepreneurial

( audit juridique, démarches administratives, relations avec les organismes sociaux, veille réglementaire IJE propose une externalisation de votre service juridique

vous trouverez sur notre site des actualités, des articles de fond et des reportages.

Nous assurons des permanences sur rendez-vous exclusivement.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Cécile Dimouamoua, Présidente-fondatrice

contact@ije-asso.fr

site:Array



Mes compétences :

Droit

Formation professionnelle

Droit des étrangers

Entrepreneuriat‎